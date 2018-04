AKTIE IM FOKUS: Lufthansa legen nach UBS-Empfehlung deutlich zu

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Lufthansa haben sich am Freitag im schwächeren Dax mit plus 1,4 Prozent auf 26,18 Euro an die Spitze gesetzt.



Zuvor hatte UBS-Analyst Jarrod Castle die Papiere der Kranich-Linie mit einem neuen Ziel von 31 Euro zum Kauf empfehlen.

Er konstatierte ein "attraktives Einstiegsniveau" mit der Chance auf positive Gewinnüberraschungen. Zudem rechnet Castle mit steigenden Dividenden.

Die Lufthansa-Aktie war zuletzt mit 24,70 Euro auf den tiefsten Stand seit Oktober des enorm starken Jahres 2017 gefallen. Ihre 200-Tage-Linie, die den mittelfristigen Trend angibt, konnte sie nur mit Mühe verteidigen./ag/das

