AKTIE IM FOKUS: Lufthansa führen nach Kursschwäche den Dax an

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Kurz vor den Quartalszahlen der Lufthansa am kommenden Dienstag haben die Aktie an diesem Donnerstag die jüngste Stabilisierung fortgesetzt.



Mit einem Plus von 3,83 Prozent auf 21,67 Euro stieg sie auf den höchsten Stand seit einem Monat und führte den Dax an. Ein Händler sprach von "Käufen auf einem niedrigen Niveau" nach herben Verlusten seit Jahresanfang.

Kurz vor den Quartalszahlen könnten Anleger hier Positionen aufbauen, vermutete der Händler. Denn nach dem Einbruch von bis zu einem Drittel seit Jahresbeginn sei die Bewertung nun attraktiv. Zuletzt hätten Delta Airlines, Air France-KLM und Norwegian von sich verbessernden durchschnittlichen Erlösen berichtet. Sollte sich die Lufthansa bei Vorlage des Quartalsberichts optimistisch zum weiteren Jahresverlauf äußern, dürfte der Kurs weiter zulegen./bek/jha/

