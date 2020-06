AKTIE IM FOKUS: Lufthansa Dax-Spitze und Airbus gedreht - Anleger bleiben dabei

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach dem Sprung über 10 Euro und einem neuen Erholungshoch in der Vorwoche haben Lufthansa-Papiere am Montag ihre Erholungsrally auch im ruhigeren Marktumfeld fortgesetzt.



Sie gewannen mehr als 6 Prozent auf 11,55 Euro und festigten damit ihre Bodenbildung nach dem Corona-Crash. Dabei ließen sich die Anleger auch nicht von neuen Mollstimmen von Analystenseite beirren. Der zwischenzeitlich wegen des Pandemie-Lockdowns besonders abgestrafte Bereich Tourismus und Luftverkehr bleibt in der Lockerungsphase en vogue, wie auch weitere Gewinne bei MTU , Airbus und - nach jüngstem Rückschlag - auch wieder Tui zeigen./ag/mis