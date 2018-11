AKTIE IM FOKUS: Lotto24 ziehen auf Tradegate an - Zeal Network will übernehmen

Weitere Suchergebnisse zu "ZEAL Network":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Lotto24 sind am Montag auf der Handelsplattform Tradegate um gut 13 Prozent gegenüber dem Xetra-Schlusskurs am Freitag gestiegen und haben zuletzt bei 14,30 Euro notiert.



Der Glücksspielanbieter Zeal Network will den Online-Lotterievermittler übernehmen. Die Papiere von Zeal Network lagen zuletzt auf Tradegate mehr als 4 Prozent im Minus.

Vorbehaltlich der endgültigen Bestimmung der gesetzlichen Mindestpreise und der endgültigen Festlegungen in der Angebotsunterlage wolle Zeal eine neue Zeal-Aktie als Gegenleistung für jeweils circa 1,6 zum Umtausch eingereichter Aktien von Lotto24 anbieten, hieß es laut Mitteilung. Zeal habe sich bereits einen Anteil von rund 65 Prozent an Lotto24 gesichert./la/jha/

