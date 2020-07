AKTIE IM FOKUS: Linde wieder in Nähe des Rekordhochs - Air-Products-Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Linde PLC":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Linde-Aktien sind am Donnerstag wieder in Richtung ihres vor zwei Tagen erreichten Rekordhochs gestiegen.



Nach der zur Mittagszeit bekanntgegeben weiteren Wasserstoff-Kooperation in China sowie den Zahlen des Rivalen Air Products & Chemicals , die im Rahmen der Erwartungen lagen, rückten sie bis auf 214,20 Euro vor.

Danach bröckelten die Gewinne wieder etwas ab auf zuletzt 212,40 Euro, womit sie mit einem Prozent im Plus notierten. Im freundlichen Dax waren sie damit im vorderen Bereich. Am Dienstag hatten die Linde-Papiere mit 216 Euro eine Bestmarke erreicht, ehe Gewinnmitnahmen sie bis zum Vortag auf fast 209 Euro sinken ließen.

Die Anteile des Industriegaseherstellers sind seit einiger Zeit bei Investoren gefragt - der Zusammenschluss von Praxair und Linde hat sich für die Investoren bislang voll und ganz ausgezahlt. Seit Ende Oktober 2018 wird die Aktie des fusionierten Unternehmens Linde Plc im Dax gehandelt und hat seitdem fast 50 Prozent an Wert gewonnen - damit liegt das Papier in diesem Zeitraum im Dax-Spitzenfeld.

Jüngster Kurstreiber ist unter anderem die Hoffnung, dass Linde ein Gewinner dessich anbahnenden Wasserstoff-Booms sein könnte. Das Papier der Linde Plc knüpft damit bisher nahtlos an die Gewinne der Anteile an der Linde AG an. Diese hatten sich seit dem Sommer 2016, als die beiden Unternehmen zum ersten Mal über einen Zusammenschluss gesprochen hatten, um fast 40 Prozent verteuert.