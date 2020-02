AKTIE IM FOKUS: Linde setzen Aufwärtstrend mit Rekordhoch fort

Weitere Suchergebnisse zu "Linde PLC":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Gasekonzerns Linde haben im frühen Handel ein Rekordhoch erreicht.



Mit einem Plus von mehr als einem Prozent gelang es der Aktie, die jüngsten Hochs aus dem Januar hinter sich zu lassen und so ein neues Kaufsignal zu generieren. Das Dax-Schwergewicht war am 31. Januar im Zuge der Gesamtmarktschwäche nach unten gelaufen, hatte sich dann aber wieder rasch erholt. Zuletzt waren die Aktien mit einem Plus von 1,40 Prozent auf 195,30 Euro unter den Favoriren im Dax.

Am Vortag hatte Kepler Cheuvreux das Kursziel von 204 auf 215 Euro angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt. Analyst Christian Faitz hält die Aktie trotz des starken Laufs noch für deutlich unterbewertet./mf/mis