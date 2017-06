AKTIE IM FOKUS: Linde profitieren von Merrill-Lynch-Kaufemfehlung

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Gasekonzerns Linde haben sich am Mittwoch nach einer Kaufempfehlung der US-Investmentbank Merrill Lynch mit plus 0,69 Prozent auf 175,05 Euro im schwächeren Marktumfeld gut behauptet.



Analystin Stephanie Bothwell stufte die Papiere nach der jüngsten Zustimmung des Linde-Aufsichtsrats zur Fusion mit dem US-Wettbewerber Praxair von "Neutral" auf "Buy" hoch und hob das Kursziel deutlich auf 205 Euro an. Damit sieht sie mittelfristig noch etwa 17 Prozent Luft nach oben. Die Expertin hält den Zusammenschluss der Konzerne für strategisch sinnvoll und sieht bei den eingeplanten Einsparungen Spielraum nach oben.

Die Linde-Aktien waren infolge der Aufsichtsratszustimmung jüngst nach oben ausgebrochen und bei 177,10 Euro auf den höchsten Stand seit August 2015 gestiegen, bevor die Gewinne leicht schmolzen.

Bothwell stufte auch die Praxair-Aktien auf "Buy" hoch und nannte ein neues Kursziel von 150 US-Dollar. Am Vortag hatten die Papiere in New York bei 133,29 Dollar geschlossen./mis/ag