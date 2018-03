AKTIE IM FOKUS: Linde bröckeln kontinuierlich ab nach starkem Lauf

Weitere Suchergebnisse zu "Linde":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Linde haben am Freitag im Verlauf des Handels kontinuierlich nachgegeben.



Sie verloren zuletzt 3,2 Prozent auf 185,50 Euro und lagen damit abgeschlagen am Dax -Ende.

Ein Händler führte die Verluste in erster Linie auf sich ausweitende Gewinnmitnahmen zurück. Vom Tief zu Anfang des Monats bei 173,40 Euro waren die Aktien in der Spitze um fast 15 Prozent geklettert, deutlich stärker als der Gesamtmarkt. Der Dax brachte es in diesem Zeitraum lediglich auf eine Erholung von gut 5 Prozent./bek/tos

