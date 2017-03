AKTIE IM FOKUS: Leoni verliert nach Kursrally an Schwung

Weitere Suchergebnisse zu "Leoni AG":

HAMBURG (dpa-AFX - Den Aktien des Autozulieferers Leoni ist am Freitag nach der Kursrally der vergangenen Tage die Luft ausgegangen.



Nach einem anfänglichen Sprung auf ein weiteres Hoch seit Oktober bei 49,22 Euro drehte ihr Kurs ins Minus und fiel am Vormittag um 0,08 Prozent auf 47,96 Euro. Seit einem überzeugenden Geschäftsausblick des Vorstands in der vergangenen Woche hatten die Aktien damit in der Spitze mehr als ein Fünftel an Wert gewonnen.

Optimistisch stimmt den Konzernchef Dieter Bellé die wachsende Nachfrage aus der Automobilindustrie. Vor allem die Elektromobilität und das autonome Fahren dürften das Geschäft beleben, schätzt er. Hinzu komme ein steigender Bedarf an Energie- und Datenmanagement.

Die Privatbank Berenberg bleibt denn auch zuversichtlich. Analyst Fei Teng sieht den Leoni-Konzern dank seiner Kabeltechnik gut aufgestellt, um vom Megatrend elektrischer Antriebe zu profitieren. Strategische Übernahmen könnten das Potenzial noch vergrößern, schrieb der Experte in einer Studie. Er nahm die Bewertung der Papiere mit "Buy" und einem Kursziel von 60 Euro auf. Bis zu diesem Ziel sind es beim derzeitigen Kurs noch rund 25 Prozent nach oben./mis/stw/fbr