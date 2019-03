AKTIE IM FOKUS: Lanxess knacken Chartwiderstand

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Lanxess-Papiere haben am Dienstag mit plus 2,4 Prozent den Chartwiderstand um 50 Euro gebrochen.



Hier wurde ein weiterer Anstieg der Anteilsscheine des Spezialchemiekonzerns in den ersten Monaten des jungen Jahres mehrfach ausgebremst.

Die Analystenstimmen waren zuletzt mehrheitlich zurückhaltend. Nicht so David Varga vom Bankhaus Metzler, der erst am Freitag seine Kaufempfehlung mit einem leicht gesenkten Ziel von 58 Euro bestätigte. Varga blieb mit Blick auf starke Ergebnisse im Schlussquartal 2018 und ein stabiles Gewinnziel für 2019 trotz schwierigen Umfelds bei seiner positiven Einschätzung. Er sieht sogar Überraschungspotenzial, da der Ausblick doch einen ordentlichen Risikopuffer enthalte./ag/jha/

