AKTIE IM FOKUS: Lampe sieht 1&1 Drillisch sehr positiv - Aktie steigt

Aktien von 1&1 Drillisch haben am Dienstag im schwächeren Gesamtmarkt deutliche 2,7 Prozent auf 23,18 Euro zugelegt und sich damit von langjährigen Tiefstständen abgesetzt.



Die Anleger hängten die Risiken aus dem Aufbau eines eigenen Mobilfunknetzes zu hoch, erklärten die Experten vom Bankhaus Lampe in einer aktuellen Studie. Darin hoben sie die Papiere auch auf ihre Empfehlungsliste. Die Lampe-Experten rechnen mit einem schnellen Netzausbau, so dass die Kunden wohl rascher als gedacht aus den angemieteten Netzen wechseln können. Mittelfristig werde der eigene Netzbetrieb die Profitabilität steigern. Das Lampe-Kursziel liegt bei 39 Euro.

Mit einem Verlust von immer noch fast der Hälfte sind Papiere von 1&1 Drillisch weiter der schwächste MDax-Wert des laufenden Jahres.