AKTIE IM FOKUS: LPKF steigen kräftig nach Folgeauftrag für LIDE-Systeme

Weitere Suchergebnisse zu "LPKF Laser":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf einen Durchbruch der LIDE-Technologie hat die Aktien von LPKF Laser am Dienstagmorgen kräftig angetrieben.



Mit plus 5,5 Prozent zogen sie über ihre 50- und 200-Tage-Linien an. Das Unternehmen meldete einen Folgeauftrag eines weltweit führenden Chipherstellers, der seit Anfang 2020 ein erstes LIDE-System installiert und evaluiert hatte. Jetzt steige der Kunde mit weiteren in die Volumenproduktion von elektronischen Bauteilen mit Chipgehäusen aus Glas ein, hieß es.

"LIDE kann jetzt nachweislich die extrem hohen Standards der Halbleiterbranche erfüllen. Damit qualifiziert sich die Technologie auch für die Massenfertigung in anderen relevanten Branchen", erklärte Roman Ostholt, Leiter der Business Unit Electronics von LPKF./ag/jha/