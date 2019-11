AKTIE IM FOKUS: LEG sehr schwach nach Dividendenvorschlag für 2019

Weitere Suchergebnisse zu "LEG Immobilien":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Enttäuschte Dividenden-Erwartungen haben am Freitag die LEG -Aktien deutlich belastet.



Die Anteilsscheine des Immobilienunternehmens büßten gegen Mittag als einer der schwächsten Werte im MDax 2,56 Prozent auf 100,75 Euro ein. Experten zufolge reagieren die Anleger verschnupft darauf, dass der Immobilienkonzern für das Jahr 2019 nur 3,60 Euro je Anteilsschein ausschütten will. Am Markt sei im Schnitt mit einer Dividende von 3,76 Euro gerechnet worden, hieß es./ck/nas

