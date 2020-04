AKTIE IM FOKUS: Kurssprung bei Jenoptik - Lampe sieht 50 Prozent Luft nach oben

Weitere Suchergebnisse zu "Jenoptik":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Jenoptik haben am Dienstag in einer weiteren marktbreiten Erholung vom Corona-Crash ihre Rally intensiviert.



Am späten Vormittag kletterten die im SDax gelisteten Papiere um etwa 10 Prozent auf ein Hoch seit Mitte März, während der Index der Kleinwerte um 4,5 Prozent anzog. Positives für die Aktie erwartet das Bankhaus Lampe mit einer bestätigten Kaufempfehlung.

Lampe-Analyst Gordon Schönell äußerte sich in seiner Studie optimistisch, dass sich Jenoptik in den Krisenzeiten durch viele robuste Geschäftsteile auszeichnet. "Wir glauben, dass das Unternehmen von der Pandemie weniger stark betroffen sein wird als andere Aktien in unserer Beobachtung", urteilte der Experte. Er kürzte zwar sein Kursziel von 29 auf 26 Euro. Auf dem zuletzt von der Krise gedrückten Niveau bringt dieses neue Ziel aber ein Kurspotenzial von etwa der Hälfte mit sich./tih/mis