AKTIE IM FOKUS: Kurssprung bei Biogen nach Erfolg mit Alzheimer-Mittel

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein Erfolg mit einem möglichen Alzheimer-Medikament hat am Freitag die Aktien von Biogen auf eine Rally geschickt.



In der Spitze schnellten die Papiere um 23 Prozent auf 367,89 US-Dollar hoch, bevor sie sich dann mit 346,55 Dollar bei einem etwa 16-prozentigen Kurssprung einpendelten. Sie verpassten damit knapp den höchsten Stand seit 2015, das über der Marke von 370 Dollar gewunken hätte.