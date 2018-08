AKTIE IM FOKUS: Kursrutsch bei Pfeiffer Vacuum - Marge enttäuscht Experten

Weitere Suchergebnisse zu "Pfeiffer Vacuum":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine im zweiten Quartal enttäuschende Marge treibt die Aktionäre von Pfeiffer Vacuum am Donnerstag in Scharen in die Flucht.



Die Papiere des Herstellers von Vakuumpumpen sackten im TecDax zuletzt um 8 Prozent auf 125,60 Euro ab. Ihren Kurssprung von Anfang Mai nach den damals als exzellent gewerteten Erstquartalszahlen egalisierten sie nun mit einem Schlag wieder. Im Tief bedeuteten 122,90 Euro den tiefsten Stand seit Ende April.

Laut Analyst Adrian Pehl von der Commerzbank blieben die Bruttomarge und damit auch das operative Ergebnis im zweiten Quartal hinter den Erwartungen zurück. Cengiz Sen vom Analysehaus Equinet sah dies ähnlich, hob aber auch verlangsamte Auftragseingänge im wichtigen Geschäft mit der Halbleiterindustrie negativ hervor. Wegen befürchteter Investitionskürzungen glaubt er in dem Geschäftsbereich an vorerst schwierige Quartale./tih/jha/