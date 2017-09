AKTIE IM FOKUS: Kursfeuerwerk bei Medigene geht weiter - US-Konferenz naht

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Medigene-Aktien haben ihr Kursfeuerwerk am Freitagmorgen fortgesetzt.



Mit 12,705 Euro kosteten die Papiere des Biotechunternehmens am Vormittag gut 10 Prozent mehr als am Vortag. Damit schossen sie in zwei Handelstagen um knapp 35 Prozent nach oben.

In Boston findet in der kommenden Woche eine Immuntherapie-Branchenkonferenz statt, auf der das Unternehmen die Vorzüge seiner Screening-Plattform demonstrieren will.

Dolores Schendel, Forschungs- und Entwicklungsvorstand von Medigene, hatte in einer Pressemitteilung vor der Konferenz mit dem Hinweis für Aufmerksamkeit gesorgt, dass der jüngste Übernahmevorstoß von Gilead Sciences in Richtung Kite Pharma zeige, wie interessant Immuntherapien auch aus kommerzieller Hinsicht seien. Thomas Schießle vom Analysedienst Equi.Ts errechnete dann in einer Studie vom Vortag, dass die Marktkapitalisierung von Medigene verglichen mit diesem Deal eigentlich bei gut 1 Milliarde Euro liegen müsste. Am Tageshoch waren Medigene an der Börse nun fast 287 Millionen Euro wert./ag/stb