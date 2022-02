AKTIE IM FOKUS: Kurserholung von Delivery Hero vorerst beendet

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den Aktien von Delivery Hero halten die kräftigen Kursbewegungen an. Nach der 15-prozentigen Kurserholung am Vortag nach dem jüngsten Einbruch ging es am Mittwoch in die Gegenrichtung. So verloren die Anteile des Essenslieferdienstes als Schlusslicht im Dax zuletzt 3,7 Prozent.

Die Papiere waren in der Vorwoche nach einem enttäuschenden Ausblick abgestürzt und am Montag erstmals seit Oktober 2019 unter die 40-Euro-Marke gerutscht. Danach erholten sie sich und kletterten am Dienstag wieder bis auf gut 50 Euro.

Mit der Deutschen Bank strich am Mittwoch ein weiteres Bankhaus die Kaufempfehlung für Delivery Hero. Das von 140 auf 80 Euro gekappte Kursziel liegt allerdings immer noch um zwei Drittel über dem aktuellen Kurs von rund 48 Euro. Der Lieferdienst bleibe defizitär und die Wachstumsdynamik verlangsame sich, monierte Analystin Silvia Cuneo. Das neue Anlagevotum spiegele auch das Risiko einer Kapitalerhöhung wider./ajx/jha/