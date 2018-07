AKTIE IM FOKUS: Kurserholung bei Gea gewinnt an Schwung - Auch UBS optimistisch

Weitere Suchergebnisse zu "GEA Group":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der jüngste Erholungsversuch bei den Aktien der Gea Group hat am Mittwoch nochmals an Fahrt gewonnen.



Am frühen Nachmittag rückten sie im MDax um 4,13 Prozent auf 31,53 Euro vor. Anleger machen sich dabei weiter Hoffnung, dass eine befürchtete Gewinnwarnung des Anlagenbauers ausbleibt. Neue Zuversicht gab ihnen dabei eine Studie der Experten der Schweizer Großbank UBS.

Laut Analyst Sven Weier spricht der starke Auftragseingang des Wettbewerbers Alfa Laval im Lebensmittelbereich dagegen, dass die Ziele nochmals gesenkt werden müssen. Er hält es daher für möglich, dass die Resultate für das zweite Quartal zu einem positiven Kurstreiber für die Aktien werden. Gea will diese am 30. Juli veröffentlichen.

Ähnlich hatte sich zuletzt schon der Warburg-Experte Arash Roshan Zamir geäußert. "Die Ergebnisse für das zweite Quartal sollten nicht so schlecht ausfallen wie erwartet", schrieb der Experte am Dienstag. Angesichts des von ihm erwarteten Auftragseingangs glaubt er ebenfalls nicht mehr daran, dass der Geschäftsausblick für 2018 zu diesem Zeitpunkt revidiert werden muss./tih/fba