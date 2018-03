AKTIE IM FOKUS: Kurseinbruch bei Tesla geht weiter - Sorgen um Model 3

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

NEW YORK (dpa-AFX) - Das neue Massenmodell Tesla Model 3 sollte der Hoffnungsträger sein - im Moment sorgt es bei den Anlegern aber für mehr Kopfzerbrechen als Fantasie.



Hinzu kommt ein tödlicher Autounfall, der erneut zum Fall für die Elite-Unfallermittler der US-Behörde NTSB wurde.

In den vergangenen beiden Handelstagen sackten die Papiere des kalifornischen Elektroautoherstellers um bis zu 17 Prozent auf das tiefste Niveau seit einem Jahr ab - alleine an diesem Mittwoch waren es zeitweise fast 10 Prozent. Nur ein Teil davon ist der Schwäche der Technologiewerte geschuldet, die der Abschwung am Aktienmarkt nun auch erwischte.

Die NTSB prüft aktuell, ob in dem Unfallfahrzeug ob zum Zeitpunkt des Crashs das Assistenzsystem Autopilot eingeschaltet war. In einem weniger schweren Unfall von Januar, den die Behörde ebenfalls beleuchtet, war dies der Fall gewesen.

Für Unsicherheit sorgt zudem, dass Experten auch die bereits reduzierten Produktionsziele für den neuen, günstigeren Wagen Model 3 anzweifeln. Tesla habe geglaubt, dass man mit einem neuen Grad der Automatisierung auch die Automobilproduktion neu erfinden könne, schrieb Analyst Max Warburton von der Investmentbank Bernstein in einer aktuellen Studie. Damit habe man sich ernste Probleme bereitet. Tesla sei einfach zu ambitioniert gewesen. Letztlich müsse wohl die komplette Fertigung überdacht werden, und damit drohe auch eine Anpassung des ganzen Modells, so Warburton./ag/he