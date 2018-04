AKTIE IM FOKUS: Kurseinbruch bei Philip Morris - Aktie fällt auf Zweijahrestief

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine schwache Umsatzentwicklung hat am Donnerstag die Aktien von Philip Morris International auf steile Talfahrt geschickt.



Durch einen Kurseinbruch um mehr als 14 Prozent auf zwischenzeitlich 86,44 US-Dollar erreichten sie ihren tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Zuletzt zeigten sie sich mit 86,80 Dollar nur leicht davon erholt. Die im ersten Halbjahr 2017 erzielten Kursgewinne sind spätestens nun wieder Geschichte.

Am Markt wurde der Kursrutsch mit verfehlten Umsatzerwartungen begründet, was in Zeiten einer allgemein nachlassenden Zigaretten-Nachfrage besonders schwerwiegend sei für einen großen Hersteller. Celine Pannuti von JPMorgan sah in der Umsatzentwicklung und einem entsprechend schwächeren Ausblick Belastungsfaktoren. Keine Entlastung brachte, dass der Gewinn unter dem Strich von Analysten sogar positiv gewertet wurde./tih/edh