AKTIE IM FOKUS: Kursdruck auf Grenke setzt sich fort

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Anleger haben sich auch am Dienstag von den Aktien des Finanzdienstleisters Grenke verabschiedet.



Die Aussicht auf sinkende Gewinne wegen höherer Risikovorsorge hatte den Kurs am Vortag um mehr als 15 Prozent einbrechen lassen. Am Mittwoch weiteten die Papiere den Verlust um 4 Prozent auf 77,25 Euro noch aus und waren erneut das Schlusslicht im MDax .

Damit handelten die Aktien auf dem niedrigsten Niveau seit Jahresanfang. Die Analysten der Commerzbank und der Berenberg Bank senkten am Mittwoch die Kursziele mit 70 beziehungsweise 75 Euro noch unter den aktuellen Kurs.

Charttechnisch habe die Aktie bereits am Vortag "viel Porzellan zerschlagen", sagte ein Händler. Denn sie sei mit einer großen Kurslücke (Gap) unter die 200-Tage-Linie bei aktuell 84,55 Euro gefallen. Diese gilt als Indikator für den längerfristigen Trend. Nun rücke das Jahrestief bei knapp 69 Euro in Reichweite./bek/jha/

