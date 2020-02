AKTIE IM FOKUS: Kronos-Aktien ziehen an - WSJ nährt Spekulation über Fusion

NEW YORK (dpa-AFX) - Die zum Auftakt noch wenig bewegten Aktien des US-Softwareanbieters Kronos haben am Donnerstag nach einer Medienmeldung über Fusionspläne angezogen.



Das "Wall Street Journal" berichtete unter Berufung auf Kreise, das Unternehmen wolle mit dem Branchenkollegen Ultimate Software zusammengehen. Dies ließ die Kronos-Aktien zuletzt um fast 5 Prozent steigen. Ultimate ist seit dem vergangenen Jahr nach einer Übernahme durch den Investor Hellman & Friedman nicht mehr börsennotiert.

Durch die Verschmelzung soll ein 22 Milliarden Dollar schwerer Konzern mit Schwerpunkt auf Software für Arbeitskraft-Management entstehen, hieß es weiter in den von der Zeitung zitierten Kreisen. Die Aktionärsstrukturen beider Unternehmen gleichen sich: Laut dem "Wall Street Journal" kontrolliert Hellman auch das Unternehmen Kronos. Außerdem hieß es in dem Bericht, dass zusätzlich der Investor Blackstone über Anteile an beiden Unternehmen verfüge./tih/he