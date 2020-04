AKTIE IM FOKUS: Krones nach Zahlen unter besseren Werten im SDax

Weitere Suchergebnisse zu "Krones":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Krones haben sich am Mittwoch unter die besser abschneidenden Werte im SDax gemischt.



Nach Quartalszahlen stiegen die Papiere des Maschinenbauers am frühen Nachmittag um 3,2 Prozent auf 56,95 Euro. Damit setzten sie sich weiter von ihrem Mehrjahrestief ab, das sie im Zuge des Corona-Crashs am 23. März erreicht hatten und stiegen wieder auf den höchsten Stand seit rund acht Wochen.

Analyst Sven Weier von der UBS lobte das operative Ergebnis (Ebit) sowie die robuste Margenentwicklung des Abfüll- und Verpackungsanlagenherstellers im ersten Quartal. Er rechnet zudem damit, dass ich sich die schwache Auftragslage rasch wieder erholt. Auch Analyst Peter Rothenaicher von der Baader Bank sprach von einem starken Quartal. Zwar werde die Virus-Krise in den kommenden Quartalen massive Auswirkungen auf den Auftragseingang, den Umsatz und den Gewinn haben, doch - so hob er hervor - sei das Management überzeugt, gestärkt aus der Krise hervorzugehen./ck/fba