AKTIE IM FOKUS: Krones nach Kaufempfehlung der Deutschen Bank sehr begehrt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Papiere von Krones haben am Donnerstag im schwachen Gesamtmarkt wegen einer Kaufempfehlung bei Anlegern an Attraktivität gewonnen. Der Kurs der Herstellers von Getränkeabfüllanlagen rückte an der SDax -Spitze um 4,8 Prozent auf 96,70 Euro vor und begab sich damit wieder in Richtung der 100-Euro-Marke. Im November waren die Aktien dieser erstmals seit 2018 sehr nahe gekommen, dann aber zunächst nach unten abgedreht bis auf 87,30 Euro am Dienstag.

Im Zuge eines geänderten Bewertungsverfahrens erhöhte Analyst Lars Vom-Cleff das Kursziel für Krones von 92 auf 117 Euro - und rechtfertigte so nach vielen Jahren der Bewertung mit "Hold" seine Hochstufung auf "Buy". Er sieht Luft für Umsatz- und Profitabilitätssteigerungen und lobte die Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitsstrategie. Das Unternehmen habe außerdem den Rückhalt, in wichtigen Bereichen der Getränkeindustrie eine gut zu verteidigende Führungsrolle zu besitzen./tih/jha/