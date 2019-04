AKTIE IM FOKUS: Kritische Stimmen zu Zooplus mehren sich - Aktie unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "zooplus":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach Kursgewinnen am Vortag haben neue pessimistische Analystenkommentare die Zooplus -Aktien am Mittwoch zurückgeworfen - mit einem Abschlag von zuletzt 2,40 Prozent auf 97,80 Euro landeten sie am Ende des Nebenwerteindex SDax .



Analyst Nicolas Mauder von Kepler Cheuvreux sieht noch deutlich größere Rückschlagrisiken für die Papiere. Er senkte in einer zur Wochenmitte veröffentlichten Studie sein Kursziel von 96 auf nun 75 Euro und behielt sein Verkaufs-Votum bei.

Damit mehren sich die kritischen Stimmen zum Online-Händler für Heimtierbedarf. Bereits in der vergangenen Woche hatte eine negative Studie von Berenberg für deutliche Abschläge in der Aktie gesorgt. Das Papier notiert derzeit so niedrig wie seit Mai 2015 nicht mehr. Auch Tobias Siting vom Investmenthaus Mainfirst äußerte sich nun vorsichtig. Vieles an der neuen Vermarktungsstrategie des Online-Anbieters für Heimtierbedarf sei noch unsicher, kritisierte er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch auf dem Kapitalmarkttag des Unternehmens seien viele Fragen hinsichtlich Margenpotenzial und Wachstum offen geblieben./tav/mis