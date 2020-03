AKTIE IM FOKUS: Krisenmaßnahmen setzen Leoni wieder schwer unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "Leoni":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Leoni sind am Montag nach einem Aufbäumen in den vergangenen Tagen wieder unter Druck geraten.



Am Vormittag sanken die Papiere des ohnehin schon angeschlagenen Autozulieferers im Zuge der Coronavirus-Krise um 13,6 Prozent auf 6,45 Euro. Sie blieben damit aber über dem Krisentief von Mitte März bei 5,37 Euro, bei dem sie verglichen mit ihrem Februar-Hoch weniger als die Hälfte kosteten. In den vergangenen Tagen hatten sie eine Erholung in Richtung der 8-Euro-Marke versucht.

Der Kabel- und Bordnetzspezialist rechnet aufgrund der Coronavirus-Pandemie mit Belastungen für Umsatz, Ergebnis und Liquidität - allerdings in derzeit noch nicht vorhersebarer Höhe. Mit einem Maßnahmenpaket, das vorübergehende internationale Werksschließungen und Kurzarbeit in Deutschland umfasst, will das Unternehmen seinen Fortbestand sichern. Börsianern zufolge wurde dies für die Anleger einer Aktie, die üblicherweise stark schwankt, nach dem jüngsten Erholungsversuch zum erneuten Denkzettel./tih/mis