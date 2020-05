AKTIE IM FOKUS: Krisengewinner Shop Apotheke setzen Höhenflug fort

Weitere Suchergebnisse zu "Shop Apotheke Europe":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Siegeszug der Aktien von Shop-Apotheke hat sich am Montag mit einem weiteren Rekordhoch fortgesetzt.



Mit 93,60 Euro kosteten die Papiere der Online-Apotheke zwischenzeitlich so viel wie nie. Zuletzt belief sich mit 92,30 Euro das Plus auf 5,25 Prozent. Im SDax waren die Anteile damit unter den Top-Werten.

Analysten wurden zuletzt immer zuversichtlicher. Das Investmenthaus Mainfirst hatte das Kursziel von 83 auf 140 Euro deutlich angehoben. Die Berenberg Bank erhöhte ihres von 75 auf 100 Euro. Shop Apotheke ist inzwischen profitabel, wie die in der vergangenen Woche vorgelegten Geschäftszahlen gezeigt hatten.

Seit ihrem Corona-Krisentief von Mitte März bei 36,90 Euro haben sich die Papiere der Shop Apothele um gut 150 Prozent verteuert und sind damit einer der Krisengewinner am deutschen Aktienmarkt./ajx/mis