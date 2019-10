AKTIE IM FOKUS: Kooperation hievt Evotec in MDax-Spitzengruppe

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einem zögerlichen Start am Morgen haben die Evotec-Aktien am Mittwoch um 2,1 Prozent auf fast 20 Euro zugelegt - eine Steigerung, die den pharmazeutischen Wirkstoff-Hersteller auf den zweiten Platz im MDax beförderte.



Zuvor hatte Evotec eine strategische Entwicklungsallianz mit dem US-Unternehmen Celmatix angekündigt.

Das in der Präzisionsmedizin tätige Unternehmen soll helfen, neue Wirkmechanismen in der Frauenmedizin zu identifizieren. Das Bankhaus Lampe wertete dies in einem Kommentar positiv. Bei positivem Forschungsverlauf traue man Evotec auch Partnerschaften mit größeren Pharma- und Biotechunternehmen zu. Bisher empfiehlt das Bankhaus die Evotec-Papiere mit einem Kursziel von 32 Euro zum Kauf./hosske/tih/FBA

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------