AKTIE IM FOKUS: Knorr-Bremse geben nach Zahlen vorbörslich Gas

Weitere Suchergebnisse zu "Knorr-Bremse":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktie von Knorr-Bremse gehört zu den vorbörslich gesuchten Werten.



Mit einem Aufschlag von 3,5 Prozent zum Xetra-Vortagesschluss präsentiert sich die Aktie des Herstellers von Bremssystemen nach den Zahlen zum ersten Quartal und dem angehobenen Ausblick für das Gesamtjahr sehr fest.

Die Analysten von JPMorgan bezeichneten das Zahlenwerk in einer Schnelleinschätzung als in jeder Hinsicht besser als erwartet. Es sei die erste positive Nachricht nach einer Reihe negativer Meldungen in den vergangenen Monaten. Angesichts des erhöhten Ausblicks bestehe Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzungen für den operativen Gewinn (Ebitda)./mf/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------