AKTIE IM FOKUS: Klöckner ins Minus - UBS: US-Preisanstieg nicht wiederholbar

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einem Kursgewinn von in der Spitze 3,4 Prozent sind die Aktien von Klöckner & Co am Dienstag wieder ins Minus gerutscht.



Sie gaben zuletzt um 1,8 Prozent auf 9,88 Euro nach. Vorbörslich und auch im frühen Handel hatte eine optimistische Gewinnprognose des Stahlhändlers für das laufende dritte Quartal den Kurs noch gestützt.

Die Analysten von UBS wiesen jedoch darauf hin, dass die guten Ergebnisse des Unternehmens einzig den Strafzöllen auf Stahlimporte geschuldet seien. Diese hätten die Stahlpreise auf dem US-Markt nach oben getrieben. Das aber sei bereits hinlänglich bekannt gewesen und so voraussichtlich auch nicht wiederholbar.

Im Vorfeld der Quartalszahlen war der Aktienkurs seit Anfang Juli um 11 Prozent gestiegen. Anleger könnten nun also kurzfristige Gewinne mitnehmen, sagte ein Händler./bek/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------