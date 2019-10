AKTIE IM FOKUS: Klöckner & Co erholen sich nach Gewinnwarnung und Kurssturz

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Stahlhändlers Klöckner & Co haben am Mittwoch einen Erholungskurs eingeschlagen.



Sie kletterten bis zum Nachmittag um 8,71 Prozent auf 5,02 Euro und machten damit einen Teil ihrer Vortagesverluste wieder wett. Am Montagabend nach Börsenschluss hatte der SDax -Konzern den Markt mit einer dritten Gewinnwarnung erschüttert. Am Dienstag war es für die Papiere daraufhin letztlich um etwas mehr als 13 Prozent abwärts in Richtung ihres Rekordtiefs vom Juli bei 4,19 Euro gegangen. Mehrere Analysten hatten daraufhin zudem ihre Kursziele gesenkt./ck/fba

