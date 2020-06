AKTIE IM FOKUS: Klöckner & Co auf Tradegate gefragt - Mehr Zuversicht

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aussagen des Stahlhändlers Klöckner & Co zum zweiten Quartal haben am Dienstag im vorbörslichen Handel einen Kurssprung der Aktien ausgelöst.



Auf der Handelsplattform Tradegate gewannen sie 14,3 Prozent auf 4,688 Euro im Vergleich zum Xetra-Handelsschluss am Montag. KlöCo kam eigenen Angaben zufolge im zweiten Quartal besser durch die Corona-Krise als zuvor befürchtet.

Das operative Ergebnis (Ebitda) vor Sondereffekten dürfte im zweiten Quartal bei 0 bis 10 Millionen Euro liegen, erklärte der Stahlhändler am Montagabend. Im Mai war noch mit einem Ebitda-Verlust im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich gerechnet worden. Ein Händler hob vor allem "positive Überraschungen auf der Kostenseite und bei der Digitalisierung" der Lieferkette im Stahlhandel hervor./ck/jha/

