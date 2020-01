AKTIE IM FOKUS: KlöCo mit Kurssprung - Metzler optimistisch, Rohstoffe erholt

Weitere Suchergebnisse zu "ArcelorMittal":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Im Nebenwerteindex SDax haben sich am Mittwoch die Anteile des Stahlhändlers Klöckner & Co (KlöCo) mit einem Kurssprung von 7,5 Prozent an die Spitze gesetzt.



Zu Wochenbeginn auf einem Tief seit Anfang Dezember angekommen, gab ein deutlich nach oben geschraubtes Kursziel frischen Rückenwind. Das Bankhaus Metzler sieht dieses nun bei 8,50 Euro, was einem Kurspotenzial von rund 40 Prozent entspricht.

Metzler-Analyst David Varga begründete seinen Optimismus vor allem mit stark gestiegenen Stahlpreisen in den USA. In einer am Mittwoch vorliegenden Studie argumentierte er zudem mit einer beginnenden Erholung auf den europäischen Absatzmärkten. Mit einem Abschlag von gut 25 Prozent zum Gesamtwert sämtlicher Lagerbestände des Duisburger Stahlhändlers seien die Papiere hochattraktiv bewertet.

Auch andere Stahlwerte legten zur Wochenmitte zu. Salzgitter verteuerten sich um 1,7 Prozent, ArcelorMittal gewannen 1,6 Prozent und Voestalpine 1,4 Prozent. Der Rohstoffsektor erholte sich von seinen jüngsten Verlusten und war mit plus 1,4 Prozent der beste im europäischen Stoxx-600-Branchentableau. Er hatte vor allem zu Wochenbeginn aus Furcht vor einer schnellen Verbreitung des Coronavirus und einer möglichen Wirtschaftsabschwächung deutlich nachgegeben./tih/bek/ajx/jha/

