AKTIE IM FOKUS: Kleines Aktienrückkaufprogramm für Zalando kein Kurstreiber

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Zalando haben an Donnerstag nur kurzzeitig auf ein angekündigtes Aktienrückkaufprogramm reagiert.



Zuvor knapp ein Prozent im Minus liegend, schafften sie es in der letzten halben Handelsstunde kurz in die Gewinnzone. Als klar wurde, dass die Rückkäufe nur im kleinen Rahmen stattfinden, verpuffte die Wirkung wieder. Zum Schluss standen die Papiere mit etwa 0,9 Prozent im roten Bereich.

Der Online-Modehändler hatte vermeldet, bis zu 1,25 Millionen eigene Aktien zu einem Gesamtkaufpreis von maximal 50 Millionen Euro erwerben zu wollen. Laut Zalando dient der Schritt der Erfüllung von Verpflichtungen aus Aktienoptionsprogrammen für Mitarbeiter und Vorstandsmitglieder der Konzerngruppe. Die Rückkäufe sollen am 11. Mai beginnen, bis zum 4. Juni befristet sein und über die Börse erfolgen./tih/he