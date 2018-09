AKTIE IM FOKUS: Kepler-Studie schickt Lufthansa erneut auf Talfahrt

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der jüngste Kursrutsch der Lufthansa-Aktie ist am Donnerstag in eine neue Runde gegangen.



Belastet von einem pessimistischen Analystenkommentar sackten die Papiere der Fluggesellschaft am Vormittag als Dax -Schlusslicht um fast 4 Prozent auf 21,19 Euro ab. Schon am Dienstag hatten sie wegen des hohen Ölpreises unter deutlichen Kursverlusten gelitten und sich am Mittwoch nur dürftig davon erholt. Seit Freitag haben sie nun schon fast 9 Prozent an Wert eingebüßt.

Erneut in die Flucht trieb die Anleger dieses Mal eine Analystenstudie von Kepler Cheuvreux. Expertin Ruxandra Haradau-Doser riet am Donnerstag mit einem auf "Reduce" gesenkten Votum dazu, den Bestand an Lufthansa-Aktien im Depot zu reduzieren. Sie warnte vor einem zunehmenden Wettbewerb auf der Kurzstrecke, einer sich verschlechternden Situation auf längeren Distanzen sowie vor steigenden Treibstoffkosten. Rohöl wurde zuletzt an der Börse so teuer gehandelt wie seit vier Jahren nicht mehr.

Die Expertin glaubt, dass Börsianer hinsichtlich der Profitabilität der Fluggesellschaft wegen der Unsicherheiten fortan etwas weiter in die Zukunft schauen werden. Ihre eigenen Schätzungen macht sie deshalb nun selbst am Jahr 2019. Für das kommende Jahr ist sie noch pessimistischer als der Markt, wie ihr Vergleich zum Marktdurchschnitt beim operativen Ergebnis zeigt. Für diese Kennziffer liege ihre Annahme ein Fünftel unter der Marktschätzung. Ihr Kursziel für Lufthansa senkte Haradau-Doser daher von 22,50 auf 19,30 Euro.

Die Stimmung der Anleger zu Fluggesellschaften insgesamt ist schon länger angeschlagen, weil diese mit zahlreichen Problemen zu kämpfen haben. Neben dem Ölpreis gehören auch unternehmensspezifische Aspekte dazu: So fürchten britische Fluglinien wie IAG oder Easyjet die Auswirkungen des Brexit, und bei Ryanair spitzt sich der Arbeitskampf mit dem Personal immer mehr zu. Die Easyjet-Aktie ist derzeit so billig zu haben wie seit fast einem Jahr nicht mehr, das Ryanair-Papier wird sogar auf dem günstigsten Niveau seit zwei Jahren gehandelt.

Im Vergleich dazu sieht der Kurs-Chart der Lufthansa noch etwas besser aus. Zwischenzeitlich erreichten die Papiere der Kranichlinie am Donnerstag mit 21,07 Euro den tiefsten Stand seit Ende Juli. Zu Jahresbeginn hatten sie bei 31,26 Euro noch einen Rekord erreicht, dann aber ging es stetig bergab bis knapp unter 20 Euro im Juli. Mit einem Verlust von fast einem Drittel seit Jahresbeginn gehören sie zu den drei schwächsten Dax-Werten./tih/bek/tav