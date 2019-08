AKTIE IM FOKUS: Kaufempfehlungen treiben Klöckner & Co weiter an

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach gleich zwei Kaufempfehlungen haben die Aktien von Klöckner & Co die Erholung der vergangenen Woche fortgesetzt.



Mit einem Plus von 2,1 Prozent auf 5,255 Euro stiegen die Papiere des Duisburger Stahlhändlers auf den höchsten Stand seit Anfang Juli. Vom jüngsten Tief bei 4,192 Euro haben sie sich mittlerweile um 25 Prozent stabilisiert.

Sowohl die französische Investmentbank Kepler Cheuvreux als auch das Bankhaus Lampe hoben die Aktien am Dienstag von "Halten" auf "Kaufen". Bereits am Donnerstag hatte die Deutsche Bank die Klöckner-Aktien auf "Kaufen" erhöht, was den Kurs stark angetrieben hatte./bek/mis