AKTIE IM FOKUS: Kaufempfehlung von Lampe treibt Siltronic an

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die am Freitag auf den tiefsten Stand seit fünf Monaten gefallenen Aktien von Siltronic haben sich am Montag stabilisiert.



Ein positiver Kommentar des Bankhauses Lampe trieb den Kurs des Wafer-Herstellers um 4 Prozent auf gut 68 Euro nach oben, womit die Aktien an der Spitze des MDax der mittelgroßen Titel lagen. Am Freitag hatten sie den Fall auf ein Zweijahrestief nur denkbar knapp vermieden.

Das Düsseldorfer Bankhaus nahm die Bewertung von Siltronic mit "Kaufen" und einem Kursziel von 101 Euro auf. Das Kursziel räumt den Papieren ein Gewinnpotenzial von fast 50 Prozent ein. Unter den von Bloomberg geführten Häusern weisen nur die Commerzbank und Mainfirst mit 110 Euro ein höheres Kursziel auf.

Das Verhältnis von Chancen und Risiken sei bei den Aktien des Herstellers von Wafern als Ausgangsmaterial für die Chip-Hersteller attraktiv, schrieb Analyst Veysel Taze von der Lampe Bank in einer Studie am Montag. Der für den Konzernabsatz wichtige Halbleitermarkt dürfte sich im zweiten Halbjahr stabilisieren und dann im kommenden Jahr etwas erholen.

Ein Händler machte für die Kursgewinne auch die Eindeckung von leer verkauften Aktien verantwortlich. "Der Kurs könnte später wieder etwas nachgeben, wenn die Shorts geschlossen sind", sagte der Händler. Laut Bundesanzeiger hatten fünf von sechs der dort gelisteten, auf fallende Kurse setzenden Investoren ihre Positionen zuletzt noch aufgestockt. Insgesamt beträgt die Leerverkaufsquote knapp 7 Prozent./bek/ag/jha/