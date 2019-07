AKTIE IM FOKUS: Kaufempfehlung von Berenberg macht Fuchs Petrolub Beine

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Kaufempfehlung hat die Aktien des Schmierstoffeherstellers Fuchs Petrolub am Montag angetrieben.



Auch dank der Annäherung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit, die die Chemiebranche überdurchschnittlich anschob, schüttelte die Aktie die Schwäche der vergangenen Wochen zumindest ein kleines Stück weit ab: Mit einem Plus von fast sechs Prozent führte sie die Gewinnerliste im MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen an. Die Privatbank Berenberg rät bei Fuchs trotz der Erwartung weiter schwächelnder Geschäfte nun zum Kauf. Als Grund nennt Analyst Sebastian Bray die günstige Bewertung der Aktie.

Etwas besser als der Markt und die Branche entwickelten sich die Titel von Covestro und BASF mit Aufschlägen von 1,3 beziehungsweise über zwei Prozent. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge gibt es reichlich Interessenten für die zum Verkauf stehende Bauchemie-Sparte der BASF. In der aktuellen Runde von Geboten scheine der Bereich zudem mit mehr als drei Milliarden Euro bewertet worden zu sein. Das wäre ein gutes Stück mehr als die Anfang Juni genannten 2,7 Milliarden Euro./gl/mis