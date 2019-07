AKTIE IM FOKUS: Kaufempfehlung treibt Ströer auf Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "Ströer":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Papiere von Ströer sind am Mittwoch um bis zu 6,3 Prozent auf ein Rekordhoch von 68,60 Euro geklettert.



Commerzbank-Analyst Stephan Klepp hatte die Aktien des Außenwerbe-Spezialisten zuvor mit einem Kursziel von 80 Euro zum Kauf empfohlen. Er ist damit der optimistischste unter den zumeist positiv eingestellten Experten.

In einer Zeit, in der man zunehmend mit Informationen überfrachtet werde, sei es für die Vermarktung umso bedeutender, Aufmerksamkeit zu erregen und Reichweite zu erzielen, so Klepp. Ströer erreiche mit seinen Werbeplattformen etwa 90 Prozent der deutschen Verbraucher. Hohe Markteintrittsbarrieren zementierten diese herausragende Stellung, so der Experte.

Ströer-Papiere haben 2019 inzwischen fast 63 Prozent gewonnen. Sie gehören damit zu den "Top Ten" im Nebenwerteindex SDax./ag/mis