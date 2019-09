AKTIE IM FOKUS: Kaufempfehlung stößt Chartausbruch von Sanofi an

Weitere Suchergebnisse zu "Sanofi S.A.":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine sehr positive Studie des Investmenthauses Bernstein hat der Sanofi-Aktie am Dienstag kräftig Auftrieb gegeben.



Die Papiere der Franzosen koppelten sich vom leicht negativen Trend der Pharmabranche ab und gewannen 1,8 Prozent auf 80,97 Euro. Damit schafften sie es über die Zwischenhochs vom November 2018 und Frühjahr diesen Jahres auf das höchste Niveau seit Herbst 2017. Analyst Wimal Kapadia sah in seiner aktuellen Studie eine Vielzahl kleiner Gründe für ein Investment in seinen neuen Branchenfavoriten. Er traut den Papieren 95 Euro zu.

Auch der Chartanalyst Rene Berteit von Godmode Tradfer ist auf die Aktie aufmerksam geworden. "Die Bullen sind gerade dabei, einen neuen Trend zu etablieren", erklärte er. Er errechnet auf Grundlage des jüngsten Kurskorridors ein Ziel von rund 93 Euro./ag/mis