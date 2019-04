AKTIE IM FOKUS: Kaufempfehlung hilft Deutsche Wohnen nicht lange

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen SE":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der anfängliche Kursgewinn von 1,7 Prozent ist bei den Papieren der Deutsche Wohnen am Dienstag schnell zusammengeschmolzen.



Analyst Thomas Neuhold von der Investmentbank Kepler Cheuvreux hatte die Papiere am Morgen mit einem Kursziel von 46 Euro zum Kauf empfohlen. Die jüngste Diskussion um mögliche Enteignungen von Immobilienkonzernen sei zu hoch gehängt worden, so der Experte. Den Kursrückschlag sollten Anleger daher zum Kauf nutzen. Zuletzt kosteten die Papiere mit 39,99 Euro noch 0,6 Prozent mehr als am Gründonnerstag. Von ihrem Höchststand seit Juni 2007 von Ende März waren sie zuletzt um gut 14 Prozent abgesackt./ag/mis