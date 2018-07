AKTIE IM FOKUS: Kaufempfehlung der Commerzbank hievt Jungheinrich ins Plus

Weitere Suchergebnisse zu "Jungheinrich Vz":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Kauf-Empfehlung der Commerzbank-Experten hat am Freitag den Jungheinrich-Aktien Rückenwind beschert.



Zuvor noch um bis zu 2,6 Prozent gefallen, verlieh ihnen die Hochstufung auf "Buy" durch Analyst Sebastian Growe am Morgen einen kräftigen Schub. Die Aktien schafften es ins Plus und bauten ihre Gewinne am Vormittag bis auf 1,29 Prozent aus.

Growe zufolge ist der jüngste Ausverkauf bei der Aktie des Gabelstaplerherstellers übertrieben gewesen. Der Rückgang seit Jahresbeginn um fast 21 Prozent sei das Ergebnis generell weniger positiver Erwartungen für zyklische Aktien und einem möglichen Abstieg der Papiere aus dem MDax.

Er teile die Bedenken des Marktes bezüglich der kurzfristigen Margenentwicklung, konzentriere sich selbst aber mehr auf das absolute operative Ergebnis (Ebit), das bis 2020 jährlich im Schnitt um 8 Prozent steigen sollte. Die am 9. August erwarteten Ergebnisse für das zweite Quartal könnten diese These bereits unterstützen. Möglich sei dann auch die Einführung neuer langfristiger Finanzziele durch das Unternehmen./tih/jha/

