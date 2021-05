AKTIE IM FOKUS: K+S weiter stark - Spekulation auf weitere Belarus-Sanktionen

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Papiere von K+S haben am Mittwoch mit fast 4 Prozent Kursplus ihre jüngsten Gewinne ausgebaut.



Die Aktien des Düngerkonzerns steuern mit gut 10,61 Euro wieder auf das jüngste Zwischenhoch bei 10,94 Euro zu. Einige Anleger spekulieren wohl angesichts der angespannten Lage zwischen der EU und Belarus auch auf Sanktionen gegen den Dünger-Konkurrenten Belaruskali (BPC). BPC habe 2020 etwa 17 Prozent des weltweiten Kalimarktes ausgemacht, sagte ein Marktteilnehmer. Zudem sei das Unternehmen einer der wichtigsten Devisenbeschaffer des Landes in US-Dollar. Gerade in Westeuropa könnten Sanktionen zu einer Kalidünger-Verknappung führen, was günstig für K+S wäre./ag/mis