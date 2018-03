AKTIE IM FOKUS: K+S steigen auf Tradegate nach Unfall in Konkurrenz-Bergwerk

Weitere Suchergebnisse zu "Nutrien":

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von K+S haben am Freitag nachbörslich von möglichen Produktionsproblemen eines Konkurrenten profitiert.



Auf der Handelsplattform Tradegate zogen die Titel des Salz- und Düngemittelproduzenten gegenüber dem Schlusskurs im Xetra-Haupthandel um knapp 1 Prozent auf 23,95 Euro an. Das ist der höchste Stand seit Juli 2017. In den USA ging es für die Aktien von Mosaic und Nutrien um jeweils über 3 Prozent hoch.

Der weißrussische Kalidünger-Hersteller Belaruskali könnte sich nach einem Unfall in einem heimischen Bergwerk gezwungen sehen, seine Produktion zu unterbrechen, berichtete die US-Nachrichtenagentur Bloomberg. Sie bezog sich auf Informationen auf der Internetseite des weißrussischen Energieministeriums. Vom Unternehmen sei zunächst niemand für eine Stellungnahme zu erreichen gewesen./gl/das

