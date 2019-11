AKTIE IM FOKUS: K+S mitbelastet von trüben Nutrien und Mosaic-Ausblicken

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Schwache Ausblicke von Konkurrenten haben am Dienstag den Aktien von K+S zugesetzt.



Sie fielen im MDax um 1,66 Prozent, während sich bei jenen der nordamerikanischen Wettbewerber Mosaic und Nutrien an den US-Börsen vorbörslich Verluste von bis zu 5,4 Prozent abzeichneten. Als Grund dafür galten jeweils gekappte Gewinnausblicke der beiden Düngemittelkonzerne aus den USA und Kanada. Nutrien stimmte eine schwächere Düngernachfrage vorsichtiger für das Gesamtjahr.

Am Markt wurde das Fazit gezogen, dass gleich zwei Gewinnwarnungen durch Konkurrenten der Stimmung für K+S nicht gerade zuträglich sind - auch wenn all dies angesichts der zuletzt angekündigten Produktionskürzungen in der Branche

nicht gerade überraschend komme.

Ein Händler rechnet bei K+S bei dem in Kürze erwarteten Quartalsbericht mit einem ähnlichen Zug. Der Salz- und Düngemittelkonzern hatte im September eine Produktionskürzung angekündigt und bereits in Aussicht gestellt, dass der damit verbundene Effekt auf das operative Ergebnis (Ebitda) bei bis zu 80 Millionen Euro liegen werde.

Die Anteile von K+S scheiterten damit am Dienstag einmal mehr an der 50-Tage-Durschnittslinie, die bei Investoren ein gerne herangezogener Indikator für den mittelfristigen Trend ist. Derzeit verläuft diese bei 13,41 Euro./tih/jha/

