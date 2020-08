AKTIE IM FOKUS: Just Eat Takeaway profitiert von Corona-Pandemie

Weitere Suchergebnisse zu "Takeaway.com":

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst Just Eat Takeaway hat am Mittwoch von starken Zahlen profitiert: Im frühen Handel knackten die Aktien erstmals seit rund zwei Monaten wieder die 100-Euro-Marke.



Zuletzt blieben sie mit einem Plus von fast vier Prozent nur knapp darunter. Seit den Tiefständen Mitte März haben die Papiere damit um 70 Prozent zugelegt.

Das erst jüngst aus Just Eat und Takeaway.com fusionierte Unternehmen verzeichnete im ersten Halbjahr dank der weltweiten Corona-Pandemie fast ein Drittel mehr Bestellungen als ein Jahr zuvor. Noch stärker legten der Umsatz und vor allem das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zu.

Just Eat Takeaway habe im ersten Halbjahr wie von ihm erwartet sehr stark abgeschnitten, wobei vor allem die Profitabilität positiv überrascht habe, schrieb Analyst Marcus Diebel von der US-Bank JPMorgan. Er sieht die Aktie weiter als "Top Pick" der Branche an. Auch Diebels Kollegin Sherri Malek vom Analysehaus RBC lobte die Resultate. Allerdings habe die Unternehmensführung weitere aggressive Investitionen angekündigt, gab sie zu bedenken./gl/la/jha/