AKTIE IM FOKUS: Jungheinrich auf Rekordstand - Aktionäre fassen neuen Mut

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gute Geschäftsperspektiven haben die Aktien von Jungheinrich am Donnerstag auf einen Rekordstand getrieben.



Mit in der Spitze 31,14 Euro kosteten sie - um einen Aktiensplit im vergangenen Jahr bereinigt - noch nie so viel wie an diesem Nachmittag. Zuletzt standen sie noch mit 5,34 Prozent im Plus bei 30,50 Euro und waren so neben den Leoni-Aktien der größte Gewinner unter den mittelgroßen Werten im MDax .

Anleger fassten am Tag nach der Zahlenvorlage neuen Mut, weil sich Analysten positiv zu den Aussichten des Gabelstapler-Herstellers äußerten. Björn Voss von Warburg Research etwa lobte nicht nur das starke Abschneiden im vierten Quartal 2016, sondern auch den optimistischen Ausblick. Er traut den Papieren deshalb noch mehr zu und hob das Kursziel am Donnerstag um einen Euro an. Mit nun 34 Euro zählt er zu den optimistischsten Analysten. Das durchschnittliche Kursziel der 13 Experten in der Übersicht des dpa-AFX-Analysers liegt ein ganzes Stück darunter bei 29,35 Euro.

Jungheinrich hatte am Mittwoch seine Resultate für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt. Der Weltmarkt für Flurförderfahrzeuge werde 2017 weiter wachsen, wenn auch weniger dynamisch als im Vorjahr, hieß es. Nach 3,1 Milliarden im vergangenen Jahr stellte Jungheinrich für 2017 einen Umsatzanstieg auf 3,3 bis 3,4 Milliarden Euro in Aussicht. Nach einem schwachen Start hatten die Aktien ihr Kursminus daraufhin am Vortag immer weiter reduziert.