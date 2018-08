AKTIE IM FOKUS: Jungheinrich im Aufwind - Umsatzziel nach oben konkretisiert

Weitere Suchergebnisse zu "Jungheinrich Vz":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Jungheinrich haben am Mittwoch nach dem Bekanntwerden der Quartalszahlen und einem optimistischen Umsatzausblick ihre Kursgewinne deutlich ausgebaut.



Zuletzt legten sie im MDax 4,2 Prozent zu, was sie im MDax in die Spitzengruppe hievte. Der Gabelstaplerhersteller blickt nach dem Wachstum im ersten Halbjahr optimistischer als zuvor auf die Umsatzentwicklung im Gesamtjahr.

Der Konzernumsatz soll nun am oberen Ende der bisher für 2018 genannten Spanne von 3,6 bis 3,7 Milliarden Euro liegen. Für das abgelaufene zweite Quartal dieses Jahres wies das Unternehmen einen Erlös von 912 Millionen Euro aus. Damit wurden die Erwartungen der Analysten übertroffen./tih/he