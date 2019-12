AKTIE IM FOKUS: Jost Werke auf Hoch seit Juni - Mainfirst rät zum Kauf

Weitere Suchergebnisse zu "JOST Werke":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Kaufempfehlung des Investmenthauses Mainfirst hat die Aktien der Jost Werke am Dienstag an die Spitze des SDax getrieben.



In einem von Kursverlusten gekennzeichneten Marktumfeld stiegen die Papiere um 4,7 Prozent auf 33,35 Euro auf den höchsten Stand seit Ende Juni.

Analyst Alexander Wahl von Mainfirst hob die Papiere des Lkw-Zulieferers von "Neutral" auf "Outperform". Mit einem Kursziel von 39 Euro räumt er der Aktie weitere 17 Prozent Aufwärtspotenzial ein. Das nächste charttechnische Ziel ist derweil das Zwischenhoch von Mitte Juni bei 34,45 Euro. Käufer waren zuletzt stets bei Kursen um 31,50 Euro an den Markt gekommen./bek/jha/

